JOURNÉE DU CHÂTAIGNIER route des crêtes Ventalon en Cévennes, dimanche 12 mai 2024.

JOURNÉE DU CHÂTAIGNIER route des crêtes Ventalon en Cévennes Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-12 10:00:00

fin : 2024-05-12 17:00:00

Sur le site de l’Espinas il y a une châtaigneraie qui est en rénovation depuis plus de 5 ans. Nous vous invitons à partager et à découvrir les connaissances acquises avec le temps.

Au programme : visites guidées, marché de producteurs et animations….

Sur le site de l’Espinas il y a une châtaigneraie qui est en rénovation depuis plus de 5 ans. Nous vous invitons à partager et à découvrir les connaissances acquises avec le temps.

Au programme : visites guidées, marché de producteurs et animations.

EUR.

route des crêtes Le Relais de l’Espinas

Ventalon en Cévennes 48160 Lozère Occitanie chataigne@epidemains.org



L’événement JOURNÉE DU CHÂTAIGNIER Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2024-01-15 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère