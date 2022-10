Vent frais, coeur chaud

Vent frais, coeur chaud, 10 décembre 2022, . Vent frais, coeur chaud



2022-12-10 – 2022-12-10 Avec humour et poésie, Céline Gumuchian vous partage un conte plein de tendresse et d’amitié où se mêlent objets, chants, et Langue des Signes Française. À partir de 3 ans / Sur réservation dernière mise à jour : 2022-10-05 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville