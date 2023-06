Cap sur Vent d’Est Montalivet Vent D’est Vendays-Montalivet, 23 août 2023, Vendays-Montalivet.

Cap sur Vent d’Est Montalivet 23 – 27 août Vent D’est Séjour Complet

Ce séjour se déroulera sur la cote Atlantique, dans le Médoc, à Montalivets. C’est un projet animé par l’espace jeune de la ville de Mérignac . Pour et avec les jeunes de 13 à 15 ans.

Il permettra aux jeunes de sortir de leur quotidien, de passer des moments agréables et de découvrir, pour la plupart, une région ainsi qu’une culture qui peut être différente de la leur. Aussi, ce départ permettra de renforcer les liens entre des jeunes issues de la même ville mais de différents QPV.

Outre le fait de découvrir un environnement, ce séjour peut permettre aux jeunes de développer leur émancipation, d’affiner leur sens critique, leur goût de la découverte et d’accroître leur sociabilisation.

Le cadre du séjour

Le séjour aura lieu au centre de vacance, Vent d’Est, au coeur de la forêt des pins, à 500m de la plage. Le groupe et les animatrices seront logés dans un gîte.

Le groupe sera composé de 8 jeunes et de 2 animateurs.

Les diverses activités proposées au court du séjour seront ludiques, culturelles et orientées autour du sport d’eau douce :

Wakeboard

Baignade

Accrocbranche

Equitation

Visite de la ville et du marché

Objectifs pédagogiques

Favoriser l’autonomie des jeunes

L’objectif de l’équipe pédagogique sera de laisser un maximum d’autonomie aux jeunes, afin qu’ils puissent s’épanouir, se détendre, laisser libre cours à leur imagination et prendre des initiatives sur la vie du groupe.

Par sa participation aux prises de décision et à l’organisation collective, le jeune pourra être acteur de son séjour.

La pratique d’activités menant à se dépasser (accrobranche, wakeboard), permettra également de se découvrir davantage et de s’accepter en tant qu’individu à part entière.

Développer la citoyenneté

Le séjour est centré sur le concept du « vivre ensemble », les jeunes devront, à travers des choses « simples » (respect de soi, des autres, du lieu, écoute de l’autre, partage …), se saisir et s’imprégner de cette notion.

A travers, la vie en collectivité, ils pourront développer les sentiments de responsabilité et de dépendance réciproque au sein d’un groupe et s’appuyer sur l’entraide et la solidarité pour coopérer.

Dans un cadre d’exception, les jeunes seront sensibilisés à la protection du monde qui les entoure. L’objectif sera de leur apprendre à concilier leur mode de vie avec le respect de leur environnement.

Accroître l’ouverture culturelle

Au cours de ce séjour, l’équipe d’animation encouragera l’ouverture d’esprit afin que chacun puisse s’intéresser et découvrir une manière de vivre et un environnement culturel inhabituels (vie sur la côte, logement en collectif, etc)

Lors de la vie en groupe, les jeunes se confronteront aussi à la différence et pourront exploiter au quotidien les richesses de la diversité culturelle.

Enfin l’équipe pédagogique veillera au respect de chaque culture et suscitera l’intérêt des jeunes à la vie locale (artisans, traditions, fêtes locales, discussion avec les guides et les habitants, etc).

Modes d’organisation

Relations :

Le rôle des animatrices :

Les animatrices sont garants de la sécurité physique, affective et morale des jeunes lors du séjour. Ils sont là pour les accompagner dans l’organisation de leurs vacances et pour favoriser leur autonomie.

Les animatrices s’efforceront d’être solidaires et cohérents par rapport au projet pédagogique. Ils devront respecter les mêmes règles que les jeunes pendant le séjour.

Relations jeunes/jeunes :

Comme convenu avec les jeunes en amont du séjour, les règles de vie sur la totalité du séjour seront les mêmes que celles en vigueur au sein des structures. Les animateurs veilleront à la bonne application des règles, et que les jeunes se parlent correctement.

Ils vont vivre ensemble pendant une semaine et les animatrices veilleront à ce que, la non – mixité soit respectée.

A l’initiative des organisateurs du séjour, un rendez-vous sera proposé aux jeunes issus de l’accueil jeunes de Mérignac, pour qu’ils se rencontrent et partage un moment convivial avant de partir ensemble.

Relation aux familles :

Avant de partir, une réunion d’informations sera réalisée à destination des jeunes et de leur famille.

Sur place, les jeunes seront incités à appeler leur famille au moins une fois dans la semaine. Pour ceux et celles sans téléphone, le « portable professionnel » leur sera prêté. Les familles auront le numéro du directeur qui pourra être joint à tout moment en cas de nécessité. Un message sera envoyé automatiquement à toutes les familles pour les informer de l’arrivée du groupe à destination.

Respect des rythmes :

Les jeunes devront respecter le sommeil de chacun et les couvre-feux, ainsi que les levers en fonction des heures des activités. Le couvre-feu se tiendra tous les soirs à 22h45 (sauf événement exceptionnel), pour assurer un temps de repos suffisant à chacun.

La baignade :

Toutes les règles et le taux d’encadrement liés à la baignade seront strictement appliqués par l’équipe d’animation.

Vie quotidienne :

Participation à la vie quotidienne

Les jeunes participeront activement à la vie quotidienne du séjour. Ils seront répartis sur les tâches à effectuer : mise en place des couverts, achat des courses, cuisine, nettoyage des douches…

Les temps personnels :

Ces temps destinés à respecter le rythme et la personnalité de chacun seront instaurés tous les jours. Leur horaire sera fixé en fonction du programme des journées et après concertation systématique du groupe. Chacun est libre de vaquer à ses occupations dans la mesure où il respecte la loi et les règles de vie. Les jeunes auront la possibilité de vaquer à leurs propres occupations, se balader… et devront respecter ces quelques règles impératives :

Respecter l’heure de retour

Ne pas sortir de la zone délimitée par l’équipe d’animation

Etre au moins 2 ou 3 par groupe en fonction du contexte. Ne jamais être seul !

L’équipe d’animation identifiera un point de rencontre où les jeunes pourront les retrouver à tout moment. Ces temps ne dépasseront jamais une heure (maximum)

Vent D’est Vendays-Montalivet Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 73 76 41 https://www.ventdest.net/ https://fr-fr.facebook.com/pages/Vent-dEst/149473471758236 [{« type »: « email », « value »: « g.mazari@merignac.com »}] Les atouts du centre Vent d’Est

Depuis près de 20 ans, le centre de vacances Vent d’Est accueille dans le Médoc, sur la côte Atlantique, des groupes à la recherche d’un hébergement de qualité à un tarif abordable. Colonies de vacances, classes découvertes, BDE étudiants ou fêtes de famille, ils sont nombreux à nous avoir fait confiance et à revenir chaque année.

En chalets, en gîtes ou en chambres, en demi-pension, pension complète ou gestion libre, nous vous offrons un maximum de liberté et vous accompagnons tout au long de votre séjour et de sa préparation !

Une situation géographique privilégiée

Situé dans la station balnéaire de Montalivet, à une heure de Bordeaux, le centre de vacances Vent d’Est vous accueille dans un cadre naturel exceptionnel. Au coeur de la forêt de pins, à 500 mètres des plages de l’océan Atlantique, c’est le lieu idéal pour l’organisation d’un séjour de groupe.

Colonies de vacances, classes de découvertes ou weekends festifs, nous vous recevons tout au long de l’année et vous aidons à profiter de la nature et des nombreuses activités environnantes. Surf ou char à voile à la plage, mais aussi équitation, vélo, randonnée, découverte de l’estuaire de la Gironde, des vignobles du Médoc, balade au marché de Montalivet ou encore voile et baignade au lac d’Hourtin, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. 9 avenue Jean Moulin 33930 Vendays Montalivet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-23T09:30:00+02:00 – 2023-08-23T22:00:00+02:00

2023-08-27T09:30:00+02:00 – 2023-08-27T17:00:00+02:00

image interne à la structure