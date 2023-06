A L’ECOLE DE LA VIE A MONTALIVET Vent d’Est Vendays-Montalivet, 14 août 2023, Vendays-Montalivet.

A L’ECOLE DE LA VIE A MONTALIVET 14 – 19 août Vent d’Est Publics prioritaires: gratuit (hors frais de dossier 10€).

QF>1500€: 388€. 1200€>QF>1500€: 140€. Réduction 30€ pour les familles résidant à Bruges (33).

Transport compris. Adhésion obligatoire (15€/famille/an)

Juste avant la rentrée, un séjour pour découvrir de nouvelles activités, apprendre différemment (théâtre, surf, anglais, découverte du patrimoine naturel…), profiter de l’océan, vivre de grandes aventures en plein air avec les copains (spectacles, veillées, baignades, grands jeux, etc.), s’ouvrir aux autres et gagner en autonomie.

Vent d'Est 9 avenue Jean Moulin 33930 vendays-Montalivet Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine

