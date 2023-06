L’incroyable voyage à l’océan Vent d’Est Vendays-Montalivet, 7 août 2023, Vendays-Montalivet.

L’incroyable voyage à l’océan 7 – 11 août Vent d’Est Tarifs selon le quotient familial, entre 100€ et 140€

Le séjour se déroulera au Centre d’hébergement Vent d’Est . Il se composera de 5 jours et 4 nuitées à destination des enfants du quartier Bordeaux Sud, âgés de 6 à 11ans.

Ce séjour a pour vocation est de permettre à vos enfants de vivre des vacances propices au renforcement de leurs acquis culturels et scolaires tout en vivant des moments conviviaux d’activités sportives et ludiques.

Plusieurs objectifs découleront de ce séjour (ce séjour aura plusieurs objectifs); sensibilisation aux gestes écocitoyens en proposant aux enfants de ramasser les déchets laisser aux abords du lac et de la forêt ; développement de l’analyse et de l’esprit critique en créant un journal de bord individuel qui retracerait l’avancer du séjour ; initiation à des activités physiques et sportives dans un milieu naturel.

Vent d'Est 9 avenue Jean Moulin 33930 vendays-Montalivet Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Nature environnement

Centres d’animation de Bordeaux