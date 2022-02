Vent debout – Théâtre de la Maison du Peuple Millau Millau MillauMillau Catégories d’évènement: Aveyron

Théâtre de la Maison du Peuple rue Pasteur Millau Vent debout DES FOURMIS DANS LA LANTERNE Mardi 12 avril 18h30 – Studio Martha Graham Tarif C – Durée : 50 Mn Tout public dès 7 ans Jauge limitée à 90 personnes THÉÂTRE & MARIONNETTES JEUNE PUBLIC La vie d'une jeune fille bascule quand elle fait l'étrange découverte d'un pays grouillant de mots, de sons, d'inscriptions… N'ayant connu que le silence, elle tente de comprendre ce qui la sépare de cet autre monde. Chez elle, tout est blanc et rien ne résiste au vent. Un vent puissant, capricieux et omniprésent. Ce spectacle visuel, sans paroles, est inspiré des pays où les peuples sont réduits au silence par la censure. Il est question de liberté d'expression, d'engagement et de lutte. Une échappée poétique pour marionnettes dans un univers de papier. « Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. » Jacques Prévert « Vent debout se dresse comme une petite pépite de tendresse et de talent, à voir sans tarder. » La Provence www.desfourmisdanslalanterne.com Écriture, création : Pierre-Yves Guinais, Yoanelle Stratman / Avec : Yoanelle Stratman, Pierre-Yves Guinais, Julie Canadas, Vincent Varène en alternance / Aide à l'écriture, regard extérieur : Amalia Modica / Création sonore : Jean Bernard Hoste / Création lumière : François Decobert / Illustrations : Celia Guibbert Autour du spectacle 17h30 – Atelier créatif parent-enfant avec l'association Bar'Bouille

