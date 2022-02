Vent debout Salle socio-culturelle, 3 mars 2022, La Rouaudière.

Vent debout

Salle socio-culturelle, le jeudi 3 mars à 20:30

Dans le pays d’Eona, tout est blanc et rien ne résiste au vent. Un vent puissant, capricieux et omniprésent. Un jour elle fait l’étrange découverte d’un pays grouillant de mots, de sons et d’inscriptions en tout genre. C’est alors que sa vie bascule… Sous sa forme légère et poétique, Vent debout aborde avec justesse et délicatesse la difficile question des libertés étouffées et des pensées conditionnées. Dans un univers fait de papier, où les pensées s’expriment sur les murs, nous voyons la fillette grandir et suivons son combat pour la liberté. Une fable visuelle et sans parole, inspirée des pays où les peuples sont réduits au silence par la censure, qui parlera aux grands comme aux petits. Écriture, création : Pierre Yves Guinais, Yoanelle Stratman Interprétation : Yoanelle Stratman, Pierre-Yves Guinais, Julie Canadas, Vincent Varène (en alternance) Aide à l’écriture, regard extérieur : Amalia Modica Création sonore : Jean Bernard Hoste Création lumière : François Decobert Illustrations : Célia Guibbert

Une échappée marionnettique poétique et engagée, dans un univers de papier.

Salle socio-culturelle La Rouaudière La Rouaudière Mayenne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-03T20:30:00 2022-03-03T21:20:00