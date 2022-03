Vent debout Saint-Antoine-de-Ficalba, 8 avril 2022, Saint-Antoine-de-Ficalba.

Vent debout Saint-Antoine-de-Ficalba

2022-04-08 – 2022-04-08

Saint-Antoine-de-Ficalba Lot-et-Garonne Saint-Antoine-de-Ficalba

La vie d'une jeune fille bascule quand elle fait l'étrange découverte d'un pays grouillant de mots, de sons, d'inscriptions. N'ayant connu que le silence, elle tente de comprendre ce qui la sépare de cet autre monde. Chez elle, tout est blanc et rien ne résiste au vent. Un vent puissant, capricieux et omniprésent.

Ce spectacle visuel, sans parole, est inspiré des pays où les peuples sont réduis au silence par la censure. Il est question de liberté d’expression, d’engagement et de lutte. Une échappée poétique pour marionnettes, dans un univers de papier.

Réservez vos place dès maintenant, jauge limité à 80 personnes.

+33 6 15 88 73 67

Association heures vagabondes

Saint-Antoine-de-Ficalba

