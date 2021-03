VENT DEBOUT Ferme de Bel Ebat, 22 mai 2021-22 mai 2021, GUYANCOURT.

VENT DEBOUT

Ferme de Bel Ebat, le samedi 22 mai à 18:00

La vie d’une jeune fille n’ayant connu que le silence découvre un pays grouillant de mots, de sons et de couleurs. Une échappée onirique dans un univers de papier.

Une petite fille au corps de bloc-notes vit dans un monde en papier. Mais la blancheur immaculée des paysages ne cacherait-elle pas une réalité plus sombre ? Dans ce pays tout blanc, le vent gronde, sourd et capricieux. Elle s’en accommode jusqu’à ce qu’une bourrasque l’envoie valser en l’air, par-delà les frontières… Elle atterrit, émerveillée, dans un monde fait de brouillons, de fresques, de mots colorés, teintés de joyeuses idées. Quelle fête ! On peut donc écrire sa vie comme on l’entend ?! Des crayons, des feutres et un peu d’imagination la poussent à explorer sa propre personnalité…

Ce spectacle visuel et poétique, sans parole, parvient à faire ressentir la peur, la curiosité et l’allégresse. En montrant la force du combat des idées, il en donne l’élan et l’énergie.

Dans le cadre de la Biennale internationale des Arts de la Marionnette (BIAM).

A partir de 7,50€

Marionnette (dès 7 ans)

Ferme de Bel Ebat 1 place de Bel-Ébat GUYANCOURT



