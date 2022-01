Vent Debout / Compagnie Des fourmis dans la lanterne Centre culturel Jean Gagnant Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Centre culturel Jean Gagnant, le mercredi 11 mai à 15:00

La vie d’une jeune fille bascule quand elle fait l’étrange découverte d’un pays grouillant de mots, de sons, d’inscriptions. N’ayant connu que le silence, elle tente de comprendre ce qui la sépare de cet autre monde. Chez elle, tout est blanc et rien ne résiste au vent. Un vent puissant, capricieux et omniprésent qui emporte tous les mots, toutes les envies de communiquer. Ce spectacle poétique, visuel et sans parole, est inspiré des pays où les peuples sont réduits au silence par la censure. Il est question de liberté d’expression, d’engagement et de lutte. Evoquer la violence de l’oppression en travaillant avec le matériau délicat du papier. En suivant cette petite fille, nous découvrons un monde de papier journal, où les pensées s’expriment sur les murs, supports de toutes les libertés. Nous la voyons grandir et suivons son combat pour la liberté. Ecriture, création, interprétation : Pierre-Yves Guinais, Yoanelle Stratman / Aide à l’écriture, regard extérieur : Amalia Modica [**Billetterie en ligne**](https://indiv.themisweb.fr/0678/fChoixSeance.aspx?idstructure=0678&EventId=129&request=QcE+w0WHSuBBKaPE/qx0NptZZw3YUVuHk2P4AtMJCzcd6TkKWqQzmnf7BCS8Iuw3vsFY9FMKCT0=&yymm=20220511) **Durée : 50 min.** **Tarif unique : 5€** **Jeune public : dès 7 ans** Partenaires & Soutiens : La Région Hauts de France / Le Nautilys, Comines (59) / Maison Folie Beaulieu, Lomme (59) / Maison Folie Moulins – Lille (59) / La Manivelle Théâtre, Wasquehal / La Makina, Hellemmes (59) La quête de liberté d’une jeune fille dans un pays réduit au silence par la censure. Centre culturel Jean Gagnant 7 avenue Jean Gagnant 87000 Limoges Limoges Le Sablard Haute-Vienne

