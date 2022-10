Vent de Jeunesse sur le Patrimoine – Spectacle de Hip Hop Plogastel-Saint-Germain Plogastel-Saint-Germain Catégories d’évènement: Finistre

Plogastel-Saint-Germain

5 novembre 2022

Manoir du Hilguy, Lieu-dit Le Hilguy, Plogastel-Saint-Germain, Finistère

2022-11-05 – 2022-11-05

Manoir du Hilguy Lieu-dit Le Hilguy

Plogastel-Saint-Germain

Découvre les cultures Hip Hop dans un lieu patrimonial emblématique de Plogastel-Saint-Germain : le château du Hilguy ! Inscriptions auprès de la Hip Hop New School au 09 53 32 21 93

