Vent de Jeunesse sur le Patrimoine – Création d'une balade sonore sur le pain 11/17 ans Pouldreuzic, 28 octobre 2022

2022-10-28 – 2022-10-28

Finistre Pouldreuzic Comment fabrique-t-on du pain ? Comment raconter cette histoire en créant une balade sonore ? Découvre les anciennes machines agricoles du Hangar de Pouldreuzic et crée avec la compagnie de théâtre du Septième Cercle, une balade sonore ! En bonus, apprends à fabriquer ton propre pain avec les boulangers du collectif Tête-Bêche et fais-le cuire dans un four ancien !

Sur inscription auprès de l’Ulamir du Goyen ulamir.poullan@orange.fr +33 2 98 74 27 71 Pendreff Le Hangar de Pouldreuzic Pouldreuzic

