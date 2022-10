Vent de Jeunesse sur le Patrimoine – Création d’un spectacle de Hip Hop 11/17 ans

2022-11-03 – 2022-11-05 Découvre les cultures Hip Hop dans un lieu patrimonial emblématique de Plogastel- Saint-Germain : le château du Hilguy ! Crée dans ce lieu chargé d’histoire un spectacle de danse Hip Hop autour du handicap avec la compagnie The Creuze ! Inscriptions auprès de la Hip Hop New School au 09 53 32 21 93 dernière mise à jour : 2022-10-11 par

