Vent de fraîcheur : Opération canicule au MEG MEG Genève, vendredi 21 juin 2024.

Vent de fraîcheur : Opération canicule au MEG Faites une pause fraîcheur au MEG. Exposition temporaire. Du 21 juin au 31 août. De 11h à 18h. 21 juin – 30 août MEG CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-21T11:30:00+02:00 – 2024-06-21T17:30:00+02:00

Fin : 2024-08-30T11:30:00+02:00 – 2024-08-30T17:30:00+02:00

Vous craignez la canicule et la chaleur épuisante? Un vent de fraîcheur souffle cet été sur le MEG afin de pouvoir vous détendre et vous rafraîchir en musique.

Posé-e-s dans un transat, les pieds en éventail, dans le salon de lecture et d’écoute de l’exposition et surtout au frais (la température des salles est stabilisée à 21 degrés) !

Lors de l’été, nous prenons soin de vous et vous installons dans un salon de lecture pour un moment de détente au frais dans la salle d’exposition temporaire du MEG.

Cet événement est réalisé en partenariat avec le département de la cohésion sociale et de la solidarité. Le MEG a été ciblé comme étant l’un des lieux de fraîcheur en cas de canicule durant l’été. Ainsi, les personnes âgées particulièrement sensibles et affectées dans leur santé par la chaleur sont les bienvenues pour se protéger des températures élevées. Des chaises confortables sont à disposition pour leur confort.

Cet événement reste ouvert à tou-te-s!

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

© MEG, Johnathan Watts