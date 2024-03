Vent de fraîcheur : La Guinguette du MEG MEG Genève, samedi 18 mai 2024.

Vous craignez la canicule et la chaleur épuisante? Un vent de fraîcheur musicale souffle cet été sur le MEG afin de pouvoir vous détendre et vous rafraîchir en musique.

La guinguette du MEG est de retour ! Tout l’été, des transats habillent le Jardin du MEG afin de pouvoir vous installer tout en écoutant des playlists de morçeaux issus des Archives internationales de musique populaire (AIMP) sélectionnées pour l’occasion.

De 10h à 17h30, vous pouvez vous installer pour un moment de décompression et profiter du beau temps en sirotant un jus de fruit, un café ou encore un Spritz dans un cadre végétal et aéré. Libre à vous de vous installer où vous le souhaitez dans le Jardin du MEG : au soleil, à l’ombre ou encore sous le toît du Musée, le plus important est de vous accorder un moment de pause.

Le Café du MEG estouvert tous les jours jusqu’à 18h pour un encas, un rafraîchissement ou un apéro au rythme des pépites musicales conservées au MEG.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

