Vent de Création – Festival 2021-08-27 10:00:00 – 2021-08-29 18:00:00 Pommerit-Jaudy Manoir du Cosquer

La Roche-Jaudy Côtes d’Armor Pour sa 10ème édition, le rendez-vous annuel de l’association Vent de Création regroupe 30 créateurs dans un lieu emblématique, le manoir du Cosquer (XVe siècle) à La Roche-Jaudy. +33 6 08 92 59 52 Pour sa 10ème édition, le rendez-vous annuel de l’association Vent de Création regroupe 30 créateurs dans un lieu emblématique, le manoir du Cosquer (XVe siècle) à La Roche-Jaudy. dernière mise à jour : 2021-06-16 par

La Roche-Jaudy Adresse Pommerit-Jaudy Manoir du Cosquer