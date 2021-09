Orléans Scène Ô Mariniers - Rue Guichet de Moi Loiret, Orléans Vent d’Bout Scène Ô Mariniers – Rue Guichet de Moi Orléans Catégories d’évènement: Loiret

du vendredi 24 septembre au dimanche 26 septembre à Scène Ô Mariniers – Rue Guichet de Moi

Vent d’Bout groupe « Marino celtique” basé à Saint Brieuc (Côtes d’Armor) vous embarque à son bord pour une traversée iodée emplie d’embruns aux saveurs énergiques et émotionnelles !! Les 4 amis issus d’univers musicaux différents (musique celtique, traditionnelle, fest-noz, chants marins) vous proposent un répertoire de chansons de mer et de marins revisitées, de compositions, le tout saupoudré d’une touche Irlandaise. Venez les découvrir, vous vous laisserez emporter sur leur 4 mâts toutes voiles dehors … Chants de mer et de marins dans le cadre du festival de Loire Scène Ô Mariniers – Rue Guichet de Moi Rue Guichet de moi, 45000 Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-24T18:15:00 2021-09-24T18:45:00;2021-09-25T16:00:00 2021-09-25T16:30:00;2021-09-26T13:15:00 2021-09-26T13:45:00

