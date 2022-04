Venoix – 70ème anniversaire du rattachement à la ville de Caen Caen, 30 avril 2022, Caen.

70ème anniversaire du rattachement à la ville de Caen

Samedi 30 avrilRencontre “Hors les murs”

De l’équipe du Pôle de vie Centre/Sud Ouest France Services, VenoixPlace Venoisede 10h à 12hCarnaval de Venoix

DéfiléRdv Square Y. Guéganà partir de 15hAnimations FamilialesCour arrière de l’école Jean Moulinà partir de 16hDimanche 1er maiFoire aux greniers

Organisée par l’Association des Parents d’Elèves de l’école Jean MoulinCour de l’école Jean Moulinde 9h à 17h30Lundi 2 maiGymnastique en extérieur

Proposé par Juliana SimonAu 17B9h30Ouvert à tousConseil Municipal des enfants

Projet scolaireSalle de l’ancienne MairieMardi 3 maiMotricité/Yoga Intergénérationnel

Avec les enfants et l’équipe du multi-accueil de VenoixMaison de quartier de Venoixde 9h30 à 10h30Réservation conseillée au Pôle ViePartage de chansons signées

Par l’équipe du multi-accueil de VenoixMaison de quartier de Venoix10h45Réservation conseillée au Pôle VieDécouverte historique du quartier

Par Yves LecouturierRdv devant le Galliéni14hRéservation conseillée au Pôle VieMercredi 4 maiMatinée festive en Famille

Eveil Musical, jeux, maquillage, grignotage par Camille du 17B et l’association 1001 BonheursPour les 0-6 ans avec leurs parentsSquare Y. Guégande 10h à 12hGoûter Spectacle

Spectacle Musical “Jacinthe sonore ou le miaulement des pâquerettes”Maison de quartier de Venoix16hRéservation conseillée au Pôle VieCours de théâtre

Par Voyelle et ConsonneOuvert à tousMaison de quartier de Venoix18h théâtre ados19h théâtre adultesJeudi 5 maiAtelier cirque

Par Tout est JonglerieOuvert à tousSquare Y. Guégande 16h30 à 19hPlantation d’arbre

Par la Ville de CaenCoulée Verte18hBalade à vélo

Découverte de la nature de Venoix aux portes de la ville, par Vent d’OuestPrenez votre vélo !Coulée Verte18h30Réservation conseillée au Pôle VieVendredi 6 mai”Rue aux enfants”

Animations festives et goûter par les équipes enseignantes, les APE, Vent d’Ouest, le 17B et Tout est JonglerieRue Lucien Nellede 16h30 à 18h30Apéritif musical & repas partagé

Jeux de pétanque, tournoi de tennis de table… avec CrescendoSquare Y. Guégan19hNuit des étoiles filantesApportez vos lunettes astroTerrasse Local jeunes 17B22hSamedi 7 maiVide dressing

Par Echanges et ContactsRenseignements : echangesetcontacts@gmail.comAvenue des Chevaliersde 10h à 16hBalade ramassage de déchets dans le quartierMaison de quartier de Venoix14hEnigme généalogique

Participez à la résolution d’une énigme généalogique sur le thème de Venoix, par l’ATSCAFà partir de 10 ansMaison de quartier de Venoixde 15h à 17hBalade musicale

A la découverte des plantes sauvages de nos rues et de nos pieds de murs, par Vent d’Ouest et Patrick MartinMaison de quartier de Venoix17h30Soirée festive

Apéritif avec Tout est Jonglerie, En scène à Caen, Happypole, Doux bleu je, Badass Bluegrass Band suivi d’un gâteau d’anniversaire !Food Truck sur placeMaison de quartier de Venoixà partir de 19hRéservation conseillée au Pôle VieDu 30 avril au 7 maiExposition Photographique

Venez découvrir des archives du quartier !Pôle Vie de Quartierde 9h à 18hJeu des commerçants

Jeu concours, retirez votre bulletin de participation au Pôle de Vie de Quartier et gagnez de nombreux lots offerts par vos commerçants de proximité !

(Place Venoise, avenue Henry Chéron, rue Constant Forget, place Jean Colin, Boulevard Pompidou)

