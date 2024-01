VENNA CAFE DE LA DANSE Paris, jeudi 21 mars 2024.

Après sa plus grande année à ce jour, le producteur et saxophoniste primé aux Grammys Venna annonce une tournée européenne avec un passage au Café de la Danse à Paris le 21 mars 2024 ! Venna produit le genre de morceaux qui vous tient en haleine et cela n’a jamais n’a été plus évident que sur ses EPs “Venology” et “EQUINOX”, ses deux premiers projets après avoir laissé son empreinte convoitée sur les créations d’autres artistes. Ayant travaillé avec Wizkid, Burna Boy, 6lack, Snoh Aalegra, AJ Tracey, Knucks et bien d’autres, Venna est une présence bien connue dans les coulisses du monde de la musique, appliquant sa magie aux quatre coins du Monde.En 2023, il a également produit des morceaux pour MIKE, Mick Jenkins, Skiifall et Planet Giza. Le saxophoniste a également prêté ses talents à des artistes comme Amaarae, Masego, J Hus et sur le premier album de Yussef Dayes, “Black Classical Music”. Il termine l’année avec son double single “Hizuki // Perfect Divide”, illustrant à nouveau la virtuosité de ses créations jazz les plus avant-gardistes.

Tarif : 25.70 – 25.70 euros.

Début : 2024-03-21 à 20:00

Réservez votre billet ici

CAFE DE LA DANSE 5, Passage Louis Philippe 75011 Paris 75