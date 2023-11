2 Soeurs – Cie Le Cri de l’Armoire THEATRE DE VENISSIEUX, 15 mars 2024, VENISSIEUX.

2 Soeurs – Cie Le Cri de l’Armoire THEATRE DE VENISSIEUX. Un spectacle à la date du 2024-03-15 à 20:00 (2024-03-15 au ). Tarif : 21.0 à 21.0 euros.

La Machinerie L3-1058579 présente : Cie Le Cri de l’Armoire (Île-de-France) Théâtre Dès 12 ans Durée: 1h20 1953 : vers la fin novembre dans le sud-ouest de l’Irlande, la jeune Aïleen O’Leary disparaît. 60 ans plus tard, Marc, ethnologue spécialiste des hystéries collectives, retrouve son carnet intime et soupçonne un lynchage sur fond de chasse aux sorcières. 2 Sœurs est un thriller-enquête où s’enchâssent dans la peau d’un seul comédien les témoignages des protagonistes de l’histoire. À l’aide de boucles sonores créées en direct, la fiction est troublée par l’intervention de personnes extérieures au récit, venant brouiller les frontières entre théâtre et réel. Conteur hors pair, accompagné de son violon, Marien Tillet nous fait frissonner de plaisir dans ce conte, à la manière d’une histoire de fantômes qu’on se raconterait autour du feu… Un thriller où l’on verra que la folie et la peur sont deux sœurs qui aiment se côtoyer, qu’un journal intime n’est pas fait pour être lu et que le spectateur est une sorcière comme les autres. Texte, mise en scène et jeu : Marine Tillet Scénographie et lumières : Samuel Poncet Dispositif sonore : Pierre-Alain Vernette Administration : Carmelinda Bruni Diffusion : Label Saison La Cie Le Cri de L’Armoire est conventionnée par le Ministère de la Culture / DRAC Île-de-France Coproduction et accueil en résidence : La Rampe-La Ponatière – SC, Echirolles; Com de com Val de Charente / La Canopée, Ruffec ; Coréalisation et accueil en résidence: Théâtre Dunois, Paris Accueil en résidence : Amin Théâtre Le TAG, Grigny ; Maison du Conte, Chevilly-Larue ; Les Théâtres de Maisons-Alfort / Théâtre Claude Debussy Avec le soutien de la Ville de Paris – Aide à la résidence artistique et culturelle Photo: Le cri de l’Armoire 2 Soeurs – Cie Le Cri de l’Armoire

Votre billet est ici

THEATRE DE VENISSIEUX VENISSIEUX 8, Boulevard Gerin Rhône

21.0

EUR21.0.

Votre billet est ici