Redouanne Harjane THEATRE DE VENISSIEUX, 10 juin 2023, VENISSIEUX.

Redouanne Harjane THEATRE DE VENISSIEUX. Un spectacle à la date du 2023-06-10 à 20:45 (2023-06-10 au ). Tarif : 27.0 à 27.0 euros.

Association La Perche présente : ce spectacle. Comédien virtuose et singulier, Redouanne Harjane allie humour absurde et décalé pour dépeindre la vérité de l’Homme. Les questions de cet ancien élève du cours Simon et de l’école de Jazz de Nancy interloquent : « Je me demande si les enfants nés par césarienne ils ont un bon sens de l’orientation » ou encore « Un schizophrène qui se suicide, ça peut être considéré comme un meurtre, non ? » Debout, micro à la main, assis au piano ou la guitare en bandoulière, Redouanne Harjane creuse dans nos failles pour y laisser s’engouffrer le rire. Drôle, surprenant, poétique, un spectacle qui ne laisse pas indifférent. Réservations pour les PMR : 06 50 25 64 48. Redouanne Harjane Redouanne Harjane

THEATRE DE VENISSIEUX VENISSIEUX 8, Boulevard Gerin Rhône

27.0

EUR27.0.

