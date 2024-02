Venise vue d’Argenteuil Halles Pajol Paris, dimanche 26 mai 2024.

Venise vue d’Argenteuil Création. Un spectacle, entre musique contemporaine et œuvres de Claudio Monteverdi, pour embarquer vers Venise, son architecture, ses couleurs. Dimanche 26 mai, 20h00 Halles Pajol Entrée libre

Début : 2024-05-26T20:00:00+02:00 – 2024-05-26T21:30:00+02:00

Le spectacle vous propose un voyage vers des esthétiques musicales nouvelles, avec une alternance entre parties instrumentales et parties récitées et chantées, dans ce lieu ouvert au partage que sont les Halles Pajol. L’effectif comportera vingt et un.e musicien.nes de cordes pincées (mandolines, guitares…), auquels s’ajouteront deux solistes (oud et voix). Soutien DRAC IdF – aide annuelle 2024

Halles Pajol 20 Espl. Nathalie Sarraute, 75018 Paris Paris 75018 Quartier de la Chapelle Île-de-France

concert claudio monteverdi

C. Barthélémy