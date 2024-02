VENISE, UNE PASSION VIENNOISE Salle des fêtes Sainte Bazeille Lot et Garonne Sainte-Bazeille, dimanche 17 mars 2024.

VENISE, UNE PASSION VIENNOISE Salle des fêtes Sainte Bazeille Lot et Garonne Sainte-Bazeille Dimanche 17 mars, 17h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-17 17:00

Fin : 2024-03-17 18:00

Venise, une passion viennoise de deux vénitiens célèbres Galuppi et Vivaldi mais c’est finalement à Vienne, ville de Mozart que se retrouve l’élite musicale et singulièrement vénitienne de l‘époque. Dimanche 17 mars, 17h00 1

Venise, une passion viennoise est le thème que le Chœur Val de Garonne a choisi pour ses prochains concerts. Au programme :

Wolfgang-Amadeus MOZART – SIX NOCTURNES, sur des poèmes de MÉTASTASE,

Antonio VIVALDI – MAGNIFICAT, (extraits)

Baldassare GALUPPI – DIXIT DOMINUS,

et pour clore, un modeste hommage à Gabriel FAURÉ dont nous célébrons cette année le centenaire de sa disparition.

Salle des fêtes Sainte Bazeille Lot et Garonne Avenue du Général de Gaulle 47180 Sainte-Bazeille 47180 Lot-et-Garonne