Centre socio-éducatif, le dimanche 22 mai à 17:30

Après 10 ans sans se voir, 2 copains de fac se retrouvent pour dîner avec leurs compagnes respectives. Patricia, entraînée par son ami Christophe, avec qui elle vient de se disputer, ne prononce pas un mot. Face à ce silence, Jean-Luc et Nathalie pensent qu’elle est étrangère… La jeune femme saute alors sur l’occasion pour s’imaginer un passé au pays de la «Chouvénie». Cette situation va créer une succession de quiproquos jusqu’à faire basculer la soirée! Cette comédie très rythmée, utilise tous les ingrédients et mécanismes du théâtre de boulevard moderne et vous fera automatiquement penser à la célèbre pièce: «Le dîner de cons». Grâce au décor spécialement créé pour cette pièce et au dynamisme de ses comédiens, le public est très rapidement invité à se joindre aux invités de ce repas drôlement improbable! Comédie de Gilles Dyrek Tout public Mise en scène: André Nowak assisté de Christiane Pottier Décors : Frédérique Bertrand Avec Pierre Nowak, Laure Zalejski, Samir Arab, Pauline Amoris Proposé par La Pirouette Théâtre Tarifs : 9€ – 6€ pour les demandeurs d’emploi et les étudiants (sur présentaiton d’un justificatif) Billetterie en vente à l’Office de Tourisme de Wattrelos

9€ – 6€

Comédie culte de Gilles Dyrek Centre socio-éducatif 10, rue Gustave Delory, 59150 Wattrelos Wattrelos Nord

2022-05-22T17:30:00 2022-05-22T19:00:00

