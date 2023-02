Venise Révélée – Billet Exposition GRAND PALAIS IMMERSIF, 6 février 2023, PARIS.

Venise Révélée – Billet Exposition GRAND PALAIS IMMERSIF. Un spectacle à la date du 2023-02-06 (2023-02-06 au ) 12:00. Tarif : 16.0 à 16.0 euros.

Le billet donne accès à l’exposition au jour et au créneau choisis. Tarif jeune : 6 à 25 ans – à justifierTarif réduit: carte Famille nombreuse, étudiant, demandeurs d’emploi – à justifierTarif Léger: RSA, ASS, ASPA, minium vieillesse – à justifierGratuitéEnfants moins de 6 ans Personnes handicapées civiles ou militaires (>80%) + 1 accompagnateur Les visiteurs bénéficiant d’une gratuité doivent présenter directement au contrôle leur justificatif pour accéder à l’exposition.Horaires :Lundi : 12h00 – 19h30Mercredi au dimanche : 10h00 – 19h30Nocturne les Jeudis jusqu’à 21h00 (à compter du 24 octobre)Fermeture les mardis, 25 décembre et 1er janvierFermeture anticipée les 24 décembre et 31 décembre (dernier créneau à 15h00)Attention, fermeture exceptionnelle le jeudi 17 novembre à 16h00 (dernier créneau à 14h00)Jusqu’au 19 février 2023, Grand Palais Immersif invite la Sérénissime Venise à Paris pour en révéler tous les secrets dans une scénographie spectaculaire inédite.Miracle d’ingénierie, d’architecture et miracle artistique, cette ville incomparable, lutte depuis plusieurs siècles contre la mer, menace impitoyable qui fut aussi la source de son immense richesse. L’exposition Venise révélée dévoile au public les fondations de cette cité-État posée sur les eaux de la lagune et explique les ressorts de son immense puissance commerciale organisée autour du Grand Canal et de ses somptueux palais. Explorant l’envers du décor, le visiteur émerveillé devine les innombrables secrets et les trésors qui échappent à son regard lorsqu’il déambule dans la ville. Traverser les murs, découvrir ce qui est caché : c’est le rêve de tous les passionnés de Venise, et c’est ce que l’exposition Venise révélée rend possible.Grâce à des images proposant des points de vue totalement inédits, l’exposition révèle les lieux emblématiques que sont la place Saint-Marc, sa Basilique, et le Palais des Doges. Elle offre une plongée en giga pixel dans les détails de chefs-d’œuvre des plus grands peintres vénitiens.L’éclairage scientifique des conservateurs de la Fondazione Musei Civici di Venezia (MUVE), partenaires exceptionnels de l’exposition, permet au public de percer les mystères entourant la cité des Doges, pour la découvrir sous un jour nouveau.Au gré d’une promenade structurée en 4 chapitres, revivez l’histoire de la cité mythique depuis la fin de l’Empire romain jusqu’à nos jours. Grand Palais Immersif

GRAND PALAIS IMMERSIF PARIS 110, rue de Lyon Paris

