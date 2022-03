Venise la Sérénissime – Yves Klein, l’infini bleu Les Baux-de-Provence, 4 mars 2022, Les Baux-de-Provence.

Venise la Sérénissime – Yves Klein, l’infini bleu Route des Carrières – D27 Carrières de Lumières Les Baux-de-Provence

2022-03-04 – 2023-01-02 Route des Carrières – D27 Carrières de Lumières

Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône Les Baux-de-Provence

Programme long



Venise, la Sérénissime



L’exposition vous propose un voyage à travers la ville de Venise afin de découvrir ses immenses trésors artistiques et architecturaux. En déambulant le long du Grand Canal et des canaux, des ruelles et des places, des bâtiments et des églises, savourez une promenade entre intérieurs et extérieurs, sacré et profane, à la recherche des symboles visibles d’un passé exceptionnel. Immergez-vous dans l’art byzantin et les mosaïques dorées de la basilique Saint-Marc, dans les chefs-d’œuvre du Tintoret, de Bellini ou de Canaletto ou encore dans la fameuse Mostra del Cinema avec des photographies d’actrices et acteurs du néoréalisme italien.



Production : Culturespaces Digital, Création artistique : Gianfranco Iannuzzi, mise en scène et animation vidéo : Cutback

Durée: 35 min



Programme court



Yves Klein, l’infini bleu



Après Venise, la Sérénissime, les Carrières de Lumières présentent une création d’une dizaine de minutes réalisée à partir des œuvres de l’artiste originaire de Nice, Yves Klein.

Celui-ci admire le ciel de la Méditerranée et y voit sa première œuvre, l’origine de son inspiration. Avec Yves Klein, la couleur prend une dimension spirituelle et métaphysique. Cette création plonge le visiteur dans les œuvres de l’artiste, au-delà de son célèbre bleu IKB (International Klein Blue). Nous y découvrons l’empreinte du corps avec ses Anthropométries ou encore celle de la nature avec ses Cosmogonies et ses Reliefs Planétaires. Cette exposition a été rendue possible grâce à l’autorisation des Archives Yves Klein et à leur précieux concours.





Production : Culturespaces Digital, création artistique : Cutback

Durée : 10 min.



Durée de l’ensemble de la programmation : 45 min.

Les Carrières de Lumières aux Baux-de-Provence présentent à partir du vendredi 4 mars 2022 deux nouvelles expositions Venise, la Sérénissime en programme long puis Yves Klein, l’infini bleu en programme court.

+33 4 90 49 20 02 http://www.carrieres-lumieres.com/

Route des Carrières – D27 Carrières de Lumières Les Baux-de-Provence

