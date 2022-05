Venise la Sérénissime & Venise en Berry à Mehun-sur-Yèvre

Venise la Sérénissime & Venise en Berry à Mehun-sur-Yèvre, 2 mai 2022, . Venise la Sérénissime & Venise en Berry à Mehun-sur-Yèvre

2022-05-02 14:00:00 – 2022-05-31 18:00:00 Photographies d’Annie et Michel Soulaire Exposition photos sur Venise et le Carnaval Vénitien contactmehun@bourgesberrytourisme.com +33 2 48 57 35 51 Photographies d’Annie et Michel Soulaire Soulaire dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville