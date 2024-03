Venise la genèse du carnaval Auditorium du Musée des Beaux Arts Orléans, samedi 16 mars 2024.

Venise la genèse du carnaval La genèse du carnaval des saturnales romaines au carnaval de Venise Samedi 16 mars, 15h00 Auditorium du Musée des Beaux Arts Tarif 5 € pour les adhérents, 6 € pour les non adhérents

Le carnaval est une fête liée au monde catholique et chrétien mais ses origines remontent à l’Antiquité avec les fêtes dionysiaques dans la Grèce classique et dans la Rome antique. Il s’agissait de fêtes païennes où l’on portait un masque pour éloigner les mauvais esprits. Avec l’avènement du Christianisme, il perdra son caractère magique et sera remplacé par les fêtes d’amusement populaires qui précédaient la période de pénitence du carême…

Auditorium du Musée des Beaux Arts 1 place Sainte Croix 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

