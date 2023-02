Venise – Film documentaire L’Arcadie, centre culturel, 26 mars 2023, Ploudalmézeau Ploudalmézeau.

Venise – Film documentaire

13 rue Tanguy Du Châtel L’Arcadie, centre culturel Ploudalmézeau Finistere L’Arcadie, centre culturel 13 rue Tanguy Du Châtel

2023-03-26 – 2023-03-26

L’Arcadie, centre culturel 13 rue Tanguy Du Châtel

Ploudalmézeau

Finistere

Ploudalmézeau

Film d’Eric Courtade

Les plus grands artistes et les bâtisseurs d’empire ont fait de Venise cet « ailleurs » qui ne cesse de fasciner et d’éblouir les esprits les plus blasés. Dans un dédale de canaux, de ponts et de ruelles se succèdent églises, palais, échoppes et estaminets… Les artisans, perpétuant des métiers ancestraux à l’abri des regards, dévoilent tout ce qui fait de Venise une ville d’Art ! Le carnaval et les fêtes traditionnelles vous emportent dans un tourbillon intemporel ! Elle aurait pu n’être qu’un songe mais elle appartient, désormais, à l’éternité ! Éric Courtade s’attache, tout au long de ce film, à nous révéler tout ce qui fait de Venise ce lieu unique et incomparable, à nous en dévoiler les atours singuliers, les majestueux attraits, les caractères les plus forts, les intimes secrets…

accueil@centreculturel-ploudalmezeau.com +33 2 98 48 00 38 http://www.ploudalmezeau.fr/

L’Arcadie, centre culturel 13 rue Tanguy Du Châtel Ploudalmézeau

dernière mise à jour : 2023-02-09 par