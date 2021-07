Venise – De lumières en illusions péniche spectacle, 23 février 2022-23 février 2022, Rennes.

Venise – De lumières en illusions

le mercredi 23 février 2022 à péniche spectacle

Cette cité mythique, suspendue entre le ciel et l’eau, ne cesse depuis sa création de fasciner et éblouir les esprits les plus blasés. Elle aurait pu n’être qu’un songe mais elle appartient, désormais, à l’éternité ! Dans un dédale de canaux, de ponts et de ruelles se succèdent églises, palais, échoppes et estaminets… lumières magiques, légendes et reflets vous ensorcèlent… artistes et artisans vous dévoilent leurs secrets éternels… carnaval et fêtes traditionnelles, où la mer joue toujours le premier rôle, vous emportent dans un tourbillon intemporel. Tous vos repères s’évanouissent, le passé devient présent, le présent se sublime et la vie se décline, mélodieuse et enivrante, au rythme du Campanile et de nonchalants gondoliers. En partenariat avec « Le Cercle des Voyageurs »

7€

Cinédoc

péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France Rennes Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-23T14:30:00 2022-02-23T15:00:00;2022-02-23T20:30:00 2022-02-23T21:00:00