VENISE : De lumières en illusions… MJC de Saint-Chamond, 14 décembre 2021, Saint-Chamond.

VENISE : De lumières en illusions…

MJC de Saint-Chamond, le mardi 14 décembre à 18:00

Faute de tout cela, les mots du commun ne pourront qu’en tracer un portrait inachevé ! Cette cité mythique, suspendue entre le ciel et l’eau, ne cesse depuis sa création de fasciner et éblouir les esprits les plus blasés. Si elle n’existait déjà, quel visionnaire pourrait, aujourd’hui, l’imaginer et lui donner une aussi puissante et fastueuse destinée ? Elle aurait pu n’être qu’un songe mais elle appartient, désormais, à l’éternité ! Éric Courtade s’attache, tout au long de ce film, à nous révéler tout ce qui fait de Venise ce lieu unique et incomparable, à nous en dévoiler les atours singuliers, les majestueux attraits, les caractères les plus forts, les intimes secrets… Partout, à tout instant, au fil du Grand Canal, du Rialto à San Marco, de la Giudecca à Murano, surgissent en une fabuleuse farandole, les splendeurs du passé, la grandeur de l’histoire, les richesses d’une civilisation… les charmes et la douceur d’une vie dont le quotidien est envahi d’art et de passion ! Dans un dédale de canaux, de ponts et de ruelles se succèdent églises, palais, échoppes et estaminets… lumières magiques, légendes et reflets vous ensorcèlent… artistes et artisans vous dévoilent leurs secrets éternels… carnaval et fêtes traditionnelles, où la mer joue toujours le premier rôle, vous emportent dans un tourbillon intemporel d’où l’on ne peut, ni ne veut, s’échapper. Tous vos repères s’évanouissent, le passé devient présent, le présent se sublime et la vie se décline, mélodieuse et enivrante, au rythme du Campanile et de nonchalants gondoliers. La Sérénissime est digne des rêves et des envies qu’elle a toujours suscités ! [[https://youtu.be/OMm8w8kRtkE](https://youtu.be/OMm8w8kRtkE)](https://youtu.be/OMm8w8kRtkE)

5,5€ adh, 6,5€ ext

Tous les superlatifs se sont usés à force d’en décrire les éternelles beautés mais il eût fallu, pour en être digne, inventer de toutes pièces un vocabulaire, créer un lexique, imaginer…

MJC de Saint-Chamond 2a avenue de la libération Saint-Chamond Saint-Chamond Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-14T18:00:00 2021-12-14T21:00:00