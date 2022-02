VENISE, DE LUMIERES EN ILLUSIONS – Cercle des voyageurs Moëlan-sur-Mer, 28 février 2022, Moëlan-sur-Mer.

VENISE, DE LUMIERES EN ILLUSIONS – Cercle des voyageurs Cinéma Le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer

2022-02-28 20:30:00 – 2022-02-28 22:30:00 Cinéma Le Kerfany 13 Rue des Moulins

Moëlan-sur-Mer Finistère

Les plus grands artistes et les bâtisseurs d’empire ont fait de Venise cet « ailleurs » qui ne cesse de fasciner et d’éblouir les esprits les plus blasés. Dans un dédale de canaux, de ponts et de ruelles se succèdent églises, palais, échoppes et estaminets… Les artisans, perpétuant des métiers ancestraux à l’abri des regards, dévoilent tout ce qui fait de Venise une ville d’Art ! Le carnaval et les fêtes traditionnelles vous emportent dans un tourbillon intemporel ! Eric Courtade nous emmène à la découverte d’une Venise étonnante et secrète qui fait d’elle un lieu unique et incomparable, digne des rêves et des envies qu’elle a toujours suscités !

En présence du Réalisateur Eric Coutarde.

cinemalekerfany@wanadoo.fr +33 2 98 39 65 88

