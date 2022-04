Venir tester les jeux ! Ecole Brassart Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

Venir tester les jeux ! Ecole Brassart Tours, 3 avril 2022, Tours. Venir tester les jeux !

Ecole Brassart Tours, le dimanche 3 avril à 19:00

Ils et elles ont eu 48h pour créer des jeux. Venez les tester ! ————————————————————— Ils sont graphistes, musiciens, développeuses, auteurs ou joueuses. Ils se sont rencontrés vendredi soir pour constituer des équipes, et ont eu 48 pour créer des jeux. Venez les tester ! Ouverture au public **dimanche 3 avril** à partir de **19h**, à l’école Brassart à Tours. [Inscription](https://forms.gle/4BajYfMgGbhJGKnb6) (ça nous aide à mieux vous accueillir) Une fois qu’ils seront publiés, vous pourrez également les tester en ligne [là](https://itch.io/jam/hitbox-makers-2022-lopportuniste) ! [HitboxMakers](http://hitboxmakers.fr/) est un évènement de [Digital Loire Valley](https://digital.loirevalley.co/), en partenairat avec [Pixel Players](https://pixelplayers.org/) et [Brassart.](https://www.brassart.fr/campus/ecole-tours)

Entrée libre (sur inscription)

Ils ont eu 48h créer leurs jeux. Venez les tester ! Ecole Brassart Tours 1 Rue Léo Delibes, 37200 Tours Tours Les Fontaines Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T19:00:00 2022-04-03T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu Ecole Brassart Tours Adresse 1 Rue Léo Delibes, 37200 Tours Ville Tours lieuville Ecole Brassart Tours Tours Departement Indre-et-Loire

Ecole Brassart Tours Tours Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tours/

Venir tester les jeux ! Ecole Brassart Tours 2022-04-03 was last modified: by Venir tester les jeux ! Ecole Brassart Tours Ecole Brassart Tours 3 avril 2022 Ecole Brassart Tours Tours Tours

Tours Indre-et-Loire