Nantes Château des Ducs de Bretagne - Musée d'Histoire de Nantes Loire-Atlantique, Nantes Venir au musée avec les petits-enfants – Atelier Grands-parents Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Venir au musée avec les petits-enfants – Atelier Grands-parents Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Nantes. 2021-07-07

Horaire : 15:00 17:00

Gratuit : oui Gratuit sur réservation : 0811 46 46 44 ou www.chateaunantes.fr ou à l’accueil du musée Les grands-parents (re)découvrent l’histoire de Nantes et du château avec un médiateur qui leur donne des clés pour construire leur propre visite. L’objectif ? Qu’ils puissent revenir en toute confiance avec leurs petits-enfants, notamment, pour une visite réussie et un moment de partage. Durée : 2h Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes 4 Place Marc Elder Centre-ville Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Château des Ducs de Bretagne - Musée d'Histoire de Nantes Ville Nantes lieuville Château des Ducs de Bretagne - Musée d'Histoire de Nantes Nantes