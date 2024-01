Venice Carnaval Artchives Lille, mercredi 14 février 2024.

VENICE CARNAVAL PARTY Mercredi 14 février, 18h00 Artchives Entrée libre, gratuite

Début : 2024-02-14T18:00:00+01:00 – 2024-02-14T23:59:00+01:00

Fin : 2024-02-14T18:00:00+01:00 – 2024-02-14T23:59:00+01:00

LES APÉROS CHICS…C’EST QUOI??✨

L’Afterwork thématique revisité par Artchives.

C’est le rendez-vous mensuel qui se déroule tous les premiers mercredi du mois avec un thème, de 18h à minuit.

Tu fais la fête entre ami(e)s et collègues, en groupe, en couple ou célibataire, tu trinques, tu grignotes, tu discutes et tu fais des rencontres…mais surtout, tu passes un bon moment dans un lieu atypique en plein coeur de Lille, tu prends du bon temps, tu danses, sans se coucher tard.

HAPPY HOUR EXCEPTIONNEL de 18h à 19h

1 verre commandé = 1 verre offert (sur une sélection de boissons)

Sur place, Carte Cocktails Signatures et Classiques, Champagne, Vins, Spiritueux, Bières, Softs et Tapas/planches/finger food sucrés & salés.

Mercredi 14 février 2024 VENICE CARNAVAL PARTY

De 18h à minuit, rejoins-nous pour le troisième Apéro Chic.

Nos cocktails signatures et la nouvelle carte tapas/planches t’attendent au B’ART.✨

L’esprit du carnaval de Venise est avant tout la sensualité et l’élégance.

Mystérieux, glamour et fabuleusement décadent, pare-toi de ton plus beau masque .

Es-tu prêt(e) à jouer le jeu?

Pour un moment chaleureux à partager en amoureux pour la St-Valentin, ou un moment de plaisir et de convivialité entre collègues et ami(e)s …Passons une belle soirée ensemble au B’ART d’Artchives.

DJ Joachim prend place derrière la platine dès 19h.

À NE PAS MANQUER, alors viens tôt…Le Happy Hour de 18h à 19h.

Entrée libre et gratuite

ARTCHIVES

74 rue Jacquemars Giélée à Lille

contact@artchives.eu / 03 20 04 14 92

Artchives 74 rue Jacquemars Giélée Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 04 14 92 contact@artchives.eu https://artchives.eu Lieu concept au coeur de Lille Bar à cocktails, restaurant, galerie d'art contemporain, privatisation

Bar à cocktails, restaurant, galerie d’art contemporain, privatisation