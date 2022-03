Venice Baroque Orchestra et Chouchane Siranossian Église Saint-Jérôme Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Concert “De Venise à Toulouse” Considéré comme l’un des meilleurs ensembles sur instruments des XVIIe et XVIIIe siècles, le Venice Baroque Orchestra donnera un concert placé dans le cadre de la **saison des Arts Renaissants**. La violoniste Chouchane Siranossian, virtuose de la scène baroque internationale, interprétera des œuvres de **Vivaldi, Haydn et Tartini**. Un haut rendez-vous pour les amateurs de musique du XVIIIe siècle ! **Interprètes : ****Andrea Marcon**, direction **Chouchane Siranossian**, violon ### Plus d’infos 05 61 25 27 32 [Site web des Arts Renaissants](http://www.arts-renaissants.fr)

De 11€ à 28 €Réservations en ligne

Culture Église Saint-Jérôme 2 Rue du Lieutenant Colonel Pélissier, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

