Veni Verdi fête les jardins et l'agriculture urbaine Collège Flora Tristan

Veni Verdi fête les jardins et l’agriculture urbaine Collège Flora Tristan, 25 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 25 septembre 2021

de 17h à 18h

Le samedi 25 septembre 2021

de 16h à 17h

Le samedi 25 septembre 2021

de 15h à 16h

Le samedi 25 septembre 2021

de 14h à 15h

gratuit

Collège Flora Tristan À l’occasion de la Fête des Jardins et de l’Agriculture urbaine, venez visiter le toit jardin du collège Flora Tristan. Depuis sa création en 2010, l’association Veni Verdi développe une agriculture urbaine sociale, pédagogique, écologique et participative. Elle a pour mission de réaliser des jardins potagers en milieu urbain. Les sites exploités sont principalement installés dans des établissements scolaires dans l’objectif de sensibiliser enfants et adolescents, acteurs de la société de demain et également adultes aux problématiques environnementales. Animations -> Visite guidée Collège Flora Tristan 4, rue Galleron Paris 75020

Contact :Veni Verdi http://www.veniverdi.fr/ https://www.facebook.com/veniverdi ingrid.blanchard@veniverdi.fr

