Veni Vedi BiBi – Les Vins du Mois Auxerre Auxerre Catégories d’évènement: Auxerre

Yonne

Veni Vedi BiBi – Les Vins du Mois Auxerre, 20 février 2022, Auxerre. Veni Vedi BiBi – Les Vins du Mois Quai de la République La Scène des Quais Auxerre

2022-02-20 – 2022-02-20 Quai de la République La Scène des Quais

Auxerre Yonne Auxerre Yonne EUR Rose, Blanche et Margaux, ambassadrices du bon vin, vous proposent de les suivre à travers un spectacle un poil loufoque arrosé de quelques chansons. Une soirée de partage autour du bon vin, du théâtre et de l’amitié: faisons ensemble la part des anges. Places limitées. reservation@lascenedesquais.fr Rose, Blanche et Margaux, ambassadrices du bon vin, vous proposent de les suivre à travers un spectacle un poil loufoque arrosé de quelques chansons. Une soirée de partage autour du bon vin, du théâtre et de l’amitié: faisons ensemble la part des anges. Places limitées. Quai de la République La Scène des Quais Auxerre

dernière mise à jour : 2022-02-14 par

Détails Catégories d’évènement: Auxerre, Yonne Autres Lieu Auxerre Adresse Quai de la République La Scène des Quais Ville Auxerre lieuville Quai de la République La Scène des Quais Auxerre Departement Yonne

Auxerre Auxerre Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auxerre/

Veni Vedi BiBi – Les Vins du Mois Auxerre 2022-02-20 was last modified: by Veni Vedi BiBi – Les Vins du Mois Auxerre Auxerre 20 février 2022 auxerre Yonne

Auxerre Yonne