VENGA YA ! THEATRE OLYMPE DE GOUGES Montauban, mardi 14 mai 2024.

Venga Ya ! est un spectacle de Flamenco traditionnel à l’image des plus grands tablaos d’Andalousie. À la danse les talentueux Céline Daussan et Lucas El Luco. Vous voyagerez à travers les Palos fondamentaux du flamenco tel que la Solea, le Taranto en passant par la Siguirya, l’Alegria de Cadiz et tant d’autres… Ce spectacle met à l’honneur le baile flamenco avec son style caractéristique de Séville, le chant mais aussi la percussion. Du flamenco à l’état pur avec ses danses en solo et en couple, avec ses lamentations, ses douleurs, ses joies, sa générosité, sa puissance et sa force… Un véritable voyage au cœur du flamenco, le temps d’une soirée !

Tarif : 15.00 – 15.00 euros.

Début : 2024-05-14 à 20:30

Réservez votre billet ici

THEATRE OLYMPE DE GOUGES 4 PLACE LEFRANC DE POMPIGNAN 82000 Montauban 82