2022-07-13 – 2022-07-13

Saône-et-Loire Une expérience unique à vivre seul(e) ou en famille ! Laissez vous emporter par les mots de la fabuleuse conteuse Martine Forrer qui vous fera voyager très loin en quelques pas ! Voyage hypnotique assuré ! +33 3 85 82 12 27 https://cpie-pays-de-bourgogne.com/cpie/evenement/214597/Venez-vous-perdre-rever-en-foret-Balade-contee Une expérience unique à vivre seul(e) ou en famille ! Laissez vous emporter par les mots de la fabuleuse conteuse Martine Forrer qui vous fera voyager très loin en quelques pas ! Voyage hypnotique assuré ! D232 CPIE PAYS DE BOURGOGNE Collonge-la-Madeleine

