jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Le Village Rugby, c’est aussi l’occasion de venir s’initier à la pratique sportive. Des ateliers de rugby et des démonstrations de rugby adapté sont proposés au grand public chaque jour d’ouverture du Village sur un terrain dédié. Le terrain de rugby est accessible aux enfants et aux adultes pendant tous les jours d’ouverture du Village, du 8 septembre au 28 octobre 2023 de 14 h à 19 h. La Ligue Île-de-France de Rugby, le CD75 et plusieurs clubs franciliens seront là pour apprendre les bases du ballon ovale au grand public. Trois ateliers sont proposés : atelier parcours de motricité

atelier challenge par équipe

atelier rugby à toucher Apprenez le plaquage, le lancer en touche et perfectionnez vos passes et vos gestes techniques au pied ! Des démonstrations de rugby adapté, réservées aux personnes en situation de handicap mental, seront animées par Special Olympics les samedis 30 septembre et 14 octobre de 15h à 16h. Informations pratiques Durée de chaque atelier : 15 minutes

10 personnes maximum par atelier

Tout public, enfants et adultes Place de la Concorde Place de la Concorde 75008 Paris Contact :

