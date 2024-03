Venez vous essayer au blind test musical ! Rennes – Rennes parc expo Bruz, jeudi 11 avril 2024.

Venez vous essayer au blind test musical ! Testez le leader européen du Blind Test pour entreprises ! Des démo seront faites toute la journée. Ainsi, vous comprendrez facilement comment nous arrivons à faire jouer des groupes jusqu’à 5000pax. 11 et 12 avril Rennes – Rennes parc expo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-11T09:00:00+02:00 – 2024-04-11T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-12T09:00:00+02:00 – 2024-04-12T17:00:00+02:00

BLIND TEST YOU est une entreprise ayant 6 ans d’expérience dans le domaine du Team Building et des soirées d’entreprise. Leader du marché des Blind Tests pour professionnels, nous avons développé notre propre application pour la réalisation de nos animations, permettant de transformer le téléphone des utilisateurs en buzzer. Nous intervenons en présence, en visio, ou en hybride avec un animateur seul, ou avec un groupe de musique en live (avec concert d’1h à la fin) et/ou un DJ.

Nous sommes les seuls à être capables de faire jouer, danser, chanter, et surtout inclure à 100% plus de 100 joueurs sur un Blind Test géant. Notre offre s’adapte en effet parfaitement à des groupes de 10 à 5000 personnes.

Concernant l’application, nous fonctionnons un peu de la même manière que Kahoot. Les collaborateurs se mettent en équipe, ils choisissent 1 téléphone par groupe, scannent un QR Code, et se retrouvent instantanément transportés sur notre web-application. On joue sur un rythme de 30 secondes de musique, 15 secondes de pause, et 4 choix de réponse apparaissent sur l’application. Plus vous êtes rapides à répondre, plus vous marquez de points ! Un classement en Live est diffusé tout au long de la partie.

Tout le monde peut JOUER, tout le monde peut GAGNER ! Cela change des Blind Test plus classiques ou ce sont toujours les mêmes qui répondent, frustrant les autres joueurs.

Blind Test You, votre fournisseur officiel de smile.

Rennes – Rennes parc expo 35172 Bruz Bruz 35172 Ille-et-Vilaine Bretagne

Blind Test Musical