Langres Musée d'Art et d'Histoire Haute-Marne, Langres Venez vous essayer à la calligraphie arabe Musée d’Art et d’Histoire Langres Catégories d’évènement: Haute-Marne

Langres

Venez vous essayer à la calligraphie arabe Musée d’Art et d’Histoire, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Langres. Venez vous essayer à la calligraphie arabe

Musée d’Art et d’Histoire, le samedi 18 septembre à 17:30

### Participez à l’atelier de l’artiste Aissa Taoufik et découvrez ou redécouvrez la calligraphie arabe. Encadrés par Aissa Taoufik, artiste et calligraphe, les participants découvrent les différents styles de calligraphie arabe, apprennent à utiliser le calame et tracer des lettres arabes, et terminent en écrivant eux-mêmes leur prénom calligraphié dans un cadre décoré.

Tarif unique : 3€. Inscription obligatoire.

Participez à l’atelier de l’artiste Aissa Taoufik et découvrez ou redécouvrez la calligraphie arabe. Musée d’Art et d’Histoire Place du Centenaire, 52200 Langres Langres Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T17:30:00 2021-09-18T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Langres Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée d'Art et d'Histoire Adresse Place du Centenaire, 52200 Langres Ville Langres lieuville Musée d'Art et d'Histoire Langres