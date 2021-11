Amilly Piscine Amilly, Loiret Venez vous amuser à la piscine en attendant Noël Piscine Amilly Catégories d’évènement: Amilly

Loiret

Venez vous amuser à la piscine en attendant Noël Piscine, 10 décembre 2021, Amilly. Venez vous amuser à la piscine en attendant Noël

Piscine, le vendredi 10 décembre à 16:30

* Passage du Père Noël * Bassin aménagé de tapis Pass sanitaire et masque obligatoires Tenue de bain pour les visiteurs Bonnet obligatoire pour les baigneurs

1,35 € pour les enfants, 2,55 € pour les adultes

Piscine 330 rue de la mère dieu 45200 amilly Amilly Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-10T16:30:00 2021-12-10T19:15:00

