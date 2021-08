Neuvic Arboretum du château de Neuvic d'Ussel Corrèze, Neuvic Venez voir les dessins inspirés par l’arboretum Arboretum du château de Neuvic d’Ussel Neuvic Catégories d’évènement: Corrèze

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Arboretum du château de Neuvic d’Ussel

### Présentation d’œuvres de bande dessinée inspirées par l’arboretum du château de Neuvic d’Ussel. Les oeuvres de bande dessinée installées dans l’arboretum seront présentées durant tout le week-end par l’artiste, qui reviendra en détail sur leur origine et le processus qui a présidé à leur création.

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00

Lieu Arboretum du château de Neuvic d'Ussel Adresse 10, place de la Mairie 19160 Neuvic Ville Neuvic