. payant Billet pour accès physique à VivaTech (Porte de Versailles): – Tarif normal : 20€ – Tarif réduit : 15€ (-18 ans, étudiant(e), famille nombreuse, demandeur d’emploi, +65 ans) – Gratuit pour les moins de 5 ans Plateforme digitale accessible à tous gratuitement

L’événement startup et tech n°1 en Europe fait son grand retour le samedi 18 juin à Paris Porte de Versailles et en ligne ! Êtes-vous prêt(e) à vivre le futur ?

Au programme : innovations pour la planète, voitures volantes, exosquelettes, robots, navettes spatiales, jeux vidéos immersifs… vous pourrez même y trouver un job !

N'attendez plus et réservez dès maintenant votre pass ! Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles 75015 Paris

