Joinville Maison Valdruche Haute-Marne, Joinville Venez visitez une demeure privée du XVIIIe siècle Maison Valdruche Joinville Catégories d’évènement: Haute-Marne

Joinville

Venez visitez une demeure privée du XVIIIe siècle Maison Valdruche, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Joinville. Venez visitez une demeure privée du XVIIIe siècle

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison Valdruche Gratuit. Entrée libre. Port d’un masque si situation sanitaire l’exige.

Reprenant le modèle de l’hôtel particulier parisien, découvrez cette maison de ville à l’architecture caractéristique du XVIIIe siècle, mais conservant des dispositions archaïques du XVIIe siècle. Maison Valdruche 18 rue des Royaux, 52300 Joinville Joinville Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Joinville Étiquettes évènement : Autres Lieu Maison Valdruche Adresse 18 rue des Royaux, 52300 Joinville Ville Joinville lieuville Maison Valdruche Joinville