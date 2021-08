Auxon Église Saint-Leu d'Auxon Aube, Auxon Venez visiter une église champenoise du XVIe siècle Église Saint-Leu d’Auxon Auxon Catégories d’évènement: Aube

### Profitez de ce week-end patrimonial pour bénéficier d’une visite commentée de l’église Saint-Leu d’Auxon, remarquable par son origine, sa construction et quelques mystères. Vous pourrez découvrir ses statues soigneusement restaurées, le plus souvent classées, ses vitraux authentique du XVIe siècle, restaurés par les ateliers Félix Gaudin, ses vitraux modernes grâce aux dons de patoissiens et ses portails originaux.

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T16:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00

Auxon