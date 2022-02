Venez visiter un projet de rénovation énergétique performant ! Chaville Chaville Catégories d’évènement: Chaville

Hauts-de-Seine

Venez visiter un projet de rénovation énergétique performant !

Chaville, le samedi 12 mars à 10:00

Chaville, le samedi 12 mars à 10:00

### Grâce à des installations performantes, ce propriétaire chavillois, par ailleurs professionnel de la rénovation énergétique, a réussi à rendre sa maison positive en énergie. Venez découvrir les différentes installations qui lui ont permis d’atteindre ce niveau ! Après l’achat d’une maison individuelle très consommatrice d’énergie, ce propriétaire chavillois, a décidé de se lancer dans un projet de rénovation énergétique performant : il a installé un plancher chauffant et une pompe à chaleur, tout en s’occupant de l’isolation extérieure. Il a également installé des panneaux photovoltaïques sur sa toiture. Grâce à ces installations ambitieuses, sa maison produit aujourd’hui plus d’énergie qu’elle n’en consomme : **elle est positive en énergie**. Au cours de cette visite vous découvrirez l’ensemble de son projet étape par étape, les intérêts et bénéfices de ces installations, leurs particularités techniques, ainsi que les matériaux utilisés. Vous serez accompagné par un conseiller France Rénov’, disponible pour répondre à vos questions. Durée de la visite : 1h15 (créneau à choisir lors de l’inscription)

Isolation, chauffage à énergie renouvelable, plancher chauffant.. : de nombreuses installations ont permis à cette maison de devenir positive en énergie.. Venez les découvrir ! Chaville Chaville Chaville Hauts-de-Seine

