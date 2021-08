Neufchâteau Maison des Goncourt Neufchâteau, Vosges Venez visiter l’hôtel particulier ayant appartenu à l’oncle des frères Goncourt Maison des Goncourt Neufchâteau Catégories d’évènement: Neufchâteau

Maison des Goncourt, le dimanche 19 septembre à 14:00 Gratuit. Entrée libre.

À Neufchâteau, visitez cet hôtel particulier qui doit son nom à Pierre-Antoine-Victor Huot de Goncourt, oncle des écrivains Jules et Edmond de Goncourt. Maison des Goncourt 2 place Jeanne d’Arc, 88300 Neufchâteau Neufchâteau Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

